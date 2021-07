Svelato il prezzo degli auricolari Nothing | 99 euro

Leggi su wired

(Di martedì 6 luglio 2021) (Foto:)Appare una prima immagine davvero molto nebulosatrue wirelessear (1) che sono attesi a fine mese con un hardware di alto livello, sistema di cancellazione attivo del rumore di fondo grazie a un triplo microfono, ma soprattutto con undi partenza davvero competitivo di appena 99. Sarà dunque questo il primo prodotto a firma, la società fondata da Carl Pei, ex di OnePlus con l’ex-Oppo Pete Lau che ha raccolto in breve tempo un buon gruzzolo di finanziamenti anche grazie all’interessamento di personalità come ...