Riforma fiscale | per adesso vince la destra

Advertising

marattin : Grazie a @claudiocerasa e a Nicola Rossi che - su @ilfoglio_it e su @formichenews - riconoscono che il Parlamento h… - marattin : Evitiamo di sparare cifre a caso, e dedichiamoci a declinare una riforma fiscale strutturale, coerente e complessiv… - ItaliaViva : .@marattin : 'Per la riforma fiscale si può toccare anche il deficit' - deimiracoli : RT @marattin: Grazie a @claudiocerasa e a Nicola Rossi che - su @ilfoglio_it e su @formichenews - riconoscono che il Parlamento ha dato un… - AMarco1987 : RT @marattin: Grazie a @claudiocerasa e a Nicola Rossi che - su @ilfoglio_it e su @formichenews - riconoscono che il Parlamento ha dato un… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma fiscale

L'occasione per istituire il nuovo prelievoè rappresentata dall'iter del documento sullaapprovato dalle commissioni Finanze di Camera e Senato qualche giorno fa. Un atto di ......volontariato svolge un ruolo straordinario per la cittadinanza e partendo dai punti della... in linea con le normative vigenti, potrà predisporre l'utilizzo di un quadroagevolato'.Maria Cecilia Guerra, sottosegretaria al Mef in quota LeU, vuole tassare i patrimoni: "L'occasione è la legge delega su riforma Irpef" ...CREMONA - Nei giorni scorsi Forza Italia ha organizzato dei gazebo sul territorio provinciale per presentare ai cittadini il progetto di Riforma Fiscale. "Siamo molto soddisfatti della partecipazione ...