Raffaella Carrà | i nipoti come figli Matteo e Federica rompono il silenzio | “Ci ha fatto da padre”

(Di martedì 6 luglio 2021) Il mondo della tv e dello spettacolo piange la scomparsa di: una cantante, una ballerina, un’artista completa, una icona della tv che si è spenta a 78 anni. Tutti i personaggi della televisione che hanno avuto modo di lavorare con lei o di conoscerla sono senza parole e stanno ricordando in queste ore con grande affetto l’ex presentatrice di “Carramba”. Tra coloro che l’hanno ricordata con grosso affetto c’è anche Cristiano Malgioglio, il quale adesso ha ancheun’altra importante richiesta. La sua proposta ha giàil giro della rete, trovando consenso nei numerosissimi fan della regina della ...

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà

Partono domani con un corteo funebre le esequie di, giovedì camera ardente in campidoglio e venerdì funzione funebre alla chiesa di Santa Maria in Ara Coeli alle 12. Questo nel dettaglio il programma delle esequie: Mercoledì 7 luglio:...Renzo Arbore è a dir poco affranto. La notizia della morte diha lasciato il segno. A 'Repubblica' confida di aver cercato informazioni su di lei soltanto poche ore prima che un lancio d'agenzia comunicasse che l'amica di una vita non c'era più. ...