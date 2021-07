Possiamo fidarci della peggiore destra d’Europa che ora dice di voler difendere i diritti civili? (Di martedì 6 luglio 2021) Abbiamo la peggior destra del continente, inaffidabile, becera e pure tamarra. E, se non bastassero gli aspetti etici ed estetici, anche illiberale, anti occidentale, razzista. In questi anni non c’è stata cospirazione per allocchi confezionata dal Cremlino o dagli amici trumpiani per cui la nostra destra non abbia lavorato pancia a terra, spesso peraltro in combutta con i colleghi cospirazionisti a Cinquestelle. Questa destra si autodefinisce sovranista, nazionalista e fratella e sorella d’Italia, ma invece di vantarsi di avere con Mario Draghi il leader italiano dell’Europa continua a prendere le distanze da Draghi, a paragonare ... Leggi su linkiesta (Di martedì 6 luglio 2021) Abbiamo la peggiordel continente, inaffidabile, becera e pure tamarra. E, se non bastassero gli aspetti etici ed estetici, anche illiberale, anti occidentale, razzista. In questi anni non c’è stata cospirazione per allocchi confezionata dal Cremlino o dagli amici trumpiani per cui la nostranon abbia lavorato pancia a terra, spesso peraltro in combutta con i colleghi cospirazionisti a Cinquestelle. Questasi autodefinisce sovranista, nazionalista e fratella e sorella d’Italia, ma invece di vantarsi di avere con Mario Draghi il leader italiano dell’Europa continua a prendere le distanze da Draghi, a paragonare ...

Black300Joe : #quartarepubblica Nail Ferguson 'Non possiamo fidarci del REGIME di XI Jin Ping. Non sapremo mai, se il Virus è… - HopeSlash : FILIPPO METTILA SULLA BUONA STRADA TI PREGO, POSSIAMO FIDARCI SOLO DI TE #Temptationisland - Beatric04906159 : @Sharkdark1 @mariocaprio601 @Monicanpl @ronzidante Oh repubblica, allora possiamo fidarci... - infedeIe : @Viola59459753 Come possiamo fidarci di un Dio che in una settimana ha creato il mondo in qualche maniera, e poi no… - LaGio___ : @9bruttapazza7 Lui unico maskio di cui possiamo fidarci -