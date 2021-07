Per Tomiyasu duello tra Atalanta e Tottenham: strada in salita (ma non impossibile) (Di martedì 6 luglio 2021) Con Musso ipotecato, Koopmainers da chiudere a breve e Pobega da valutare, l’Atalanta si appresta a continuare a lavorare per portare Tomiyasu alla propria corte. Se prima era presente soltanto l’offerta dei nerazzurri (20 milioni di euro), ora la Dea è nel ben mezzo di un fattore che, in situazioni come queste, potrebbe regalare brutte sorprese: L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: L’Atalanta spinge sempre più per Tomiyasu: Bologna alle corde (la pazienza sarà decisiva) Valutazione (e trattativa) continua per portare ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 6 luglio 2021) Con Musso ipotecato, Koopmainers da chiudere a breve e Pobega da valutare, l’si appresta a continuare a lavorare per portarealla propria corte. Se prima era presente soltanto l’offerta dei nerazzurri (20 milioni di euro), ora la Dea è nel ben mezzo di un fattore che, in situazioni come queste, potrebbe regalare brutte sorprese: L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: L’spinge sempre più per: Bologna alle corde (la pazienza sarà decisiva) Valutazione (e trattativa) continua per portare ...

Advertising

1000Cuori : ?? Il Resto del Carlino - Piace Pelkas del Fenerbahce. Per Tomiyasu c'è anche l'Arsenal ?? - calciomercatoit : - Dissing981 : Per chi sogna acquisti con i 15 milioni circa risparmiati su Tonali,sappiate che quei soldi sono finiti sul riscatt… - BolognaSpazio : ???? | Il #Tottenham continua a lavorare per arrivare a Takehiro #Tomiyasu. La prima offerta di 18 milioni di euro (b… - DaniloServadei : C'è ancora differenza tra #Tottenham e #Bologna per #Tomiyasu, ma gli Spurs contano sulla volontà del calciatore.… -