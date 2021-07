Nomine cda Rai, il voto in Parlamento slitta di una settimana: i 5 Stelle chiedono il rinvio. Lunedì attesi i nomi dei nuovi ad e presidente (Di martedì 6 luglio 2021) Le lotte interne e la mancanza di una guida politica per il Movimento 5 Stelle fanno sentire i propri effetti anche sulle questioni concrete. Per esempio le nomine Rai. Martedì, infatti, Camera e Senato avrebbero dovuto scegliere i nomi dei quattro consiglieri del nuovo Cda. Ma a chiedere un rinvio del voto, Lunedì mattina, sono stati proprio i pentastellati. Secondo alcune fonti, il loro nome era stato individuato in Antonio Palma, classe 1951, avvocato amministrativo napoletano con un curriculum di tutto rispetto: scelta frutto di uno studio approfondito sulle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Le lotte interne e la mancanza di una guida politica per il Movimento 5fanno sentire i propri effetti anche sulle questioni concrete. Per esempio leRai. Martedì, infatti, Camera e Senato avrebbero dovuto scegliere idei quattro consiglieri del nuovo Cda. Ma a chiedere undelmattina, sono stati proprio i pentastellati. Secondo alcune fonti, il loro nome era stato individuato in Antonio Palma, classe 1951, avvocato amministrativo napoletano con un curriculum di tutto rispetto: scelta frutto di uno studio approfondito sulle ...

Advertising

ilriformista : Conte, cattolico, mal digerisce la proposta PD del #DdlZan: sulla partita Rai il Movimento va all’elezione del CdA… - DanielaDaffin : RT @Michele_Anzaldi: Il voto sul Cda Rai rinviato forse al 14 luglio, il giorno dopo il voto previsto sul Ddl Zan: ma chi ci crede? La Rai… - arcocielo : RT @fattoquotidiano: Nomine cda Rai, il voto in Parlamento slitta di una settimana: i 5 Stelle chiedono il rinvio. Lunedì attesi i nomi dei… - divorex82 : RT @fattoquotidiano: Nomine cda Rai, il voto in Parlamento slitta di una settimana: i 5 Stelle chiedono il rinvio. Lunedì attesi i nomi dei… - fattoquotidiano : Nomine cda Rai, il voto in Parlamento slitta di una settimana: i 5 Stelle chiedono il rinvio. Lunedì attesi i nomi… -

Ultime Notizie dalla rete : Nomine cda Rai: Anzaldi (Iv), "Voto il 14 luglio? Va avanti la Rai di Conte e Meloni" 'Il voto sul Cda Rai rinviato forse al 14 luglio, il giorno dopo il voto previsto sul Ddl Zan: ma chi ci crede? ... va avanti contro le regole oltre ogni scadenza e continua a fare nomine e palinsesti, ...

Paolo Mazzucchelli rieletto all'unanimità presidente di Alfa srl Si è poi proceduto alle nomine, che hanno riguardato anche il Collegio Sindacale e il Comitato di ... Così come ringrazio sinceramente i componenti del CdA, del Civico e del Collegio Sindacale che hanno ...

Nomine cda Rai, il voto in Parlamento slitta di una settimana: i 5 Stelle chiedono il rinvio Il Fatto Quotidiano Paolo Mazzucchelli rieletto all’unanimità presidente di Alfa srl La sua nomina è avvenuta nel corso dell’assemblea annuale che si è svolta nel pomeriggio di martedì 6 luglio alla sala Napoleonica delle Ville Ponti a Varese. Con lui è stato eletto anche il nuovo CdA ...

Rai: voto componenti cda di nomina parlamentare slitta al 14 luglio Camera e Senato erano convocati per domani mattina (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 6 lug - Slitta al 14 luglio, alle 21, la nomina di due componenti del cda Rai da parte della Camera. Lo ha sta ...

'Il voto sulRai rinviato forse al 14 luglio, il giorno dopo il voto previsto sul Ddl Zan: ma chi ci crede? ... va avanti contro le regole oltre ogni scadenza e continua a faree palinsesti, ...Si è poi proceduto alle, che hanno riguardato anche il Collegio Sindacale e il Comitato di ... Così come ringrazio sinceramente i componenti del, del Civico e del Collegio Sindacale che hanno ...La sua nomina è avvenuta nel corso dell’assemblea annuale che si è svolta nel pomeriggio di martedì 6 luglio alla sala Napoleonica delle Ville Ponti a Varese. Con lui è stato eletto anche il nuovo CdA ...Camera e Senato erano convocati per domani mattina (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 6 lug - Slitta al 14 luglio, alle 21, la nomina di due componenti del cda Rai da parte della Camera. Lo ha sta ...