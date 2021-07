Napoli, ritiro in Trentino dal 15 luglio: previste anche due amichevoli (Di martedì 6 luglio 2021) Il Napoli inizierà il proprio ritiro pre-campionato il prossimo giovedì 15 luglio alle ore 17:30 sul Campo di Carciato a Dimaro Folgarida con l’esordio davanti ai tifosi partenopei del nuovo allenatore Luciano Spalletti. Dal 15 al 25 luglio, dunque, il club azzurro svolgerà la preparazione a Dimaro Folgarida e per il decimo anno si ripeterà in Val di Sole l’appuntamento che segna l’inizio della nuova stagione calcistica. Il programma ufficiale del ritiro prevede un doppio allenamento quotidiano con inizio rispettivamente al mattino con inizio alle ore 9.30 e al pomeriggio dalle ore 17.30. Durante il ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) Ilinizierà il propriopre-campionato il prossimo giovedì 15alle ore 17:30 sul Campo di Carciato a Dimaro Folgarida con l’esordio davanti ai tifosi partenopei del nuovo allenatore Luciano Spalletti. Dal 15 al 25, dunque, il club azzurro svolgerà la preparazione a Dimaro Folgarida e per il decimo anno si ripeterà in Val di Sole l’appuntamento che segna l’inizio della nuova stagione calcistica. Il programma ufficiale delprevede un doppio allenamento quotidiano con inizio rispettivamente al mattino con inizio alle ore 9.30 e al pomeriggio dalle ore 17.30. Durante il ...

