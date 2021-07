Muore sacerdote coraggioso e calunniato ingiustamente

Leggi su lalucedimaria

(Di martedì 6 luglio 2021) Dopo nove mesi di carcere, il gesuita iniquamente accusato di terrorismo non ha potuto nulla contro il Covid. La Compagnia di Gesù ha un nuovo martire in India. Pur non essendo morto direttamente in odium fidei, padre Stan Swamy è comunque una vittima dell’intolleranza religiosa in India. Scarcerazione negata fino all’ultimo Il gesuita si è L'articolo proviene da La Luce di Maria.