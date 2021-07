Moda: Giorgetti, 'governo cerca di tamponare i danni e di promuovere sviluppo' (Di martedì 6 luglio 2021) Milano, 6 lug. (Adnkronos) - "Non c'è da ringraziare il governo, che fa semplicemente il suo dovere, cerca di tamponare i danni causati dallo tsunami del Covid e di assecondare per quanto possibile le indicazioni che vengono dai vari settori e dalle categorie". Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervendo all'inaugurazione della fiera del tessile Milanounica. Ad esempio, "il prolungamento del divieto di licenziamento per il tessile deriva da un momento di confronto avuto al Mise in cui sindacati e datori di lavori ci hanno chiesto un momento in più per ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Milano, 6 lug. (Adnkronos) - "Non c'è da ringraziare il, che fa semplicemente il suo dovere,dicausati dallo tsunami del Covid e di assecondare per quanto possibile le indicazioni che vengono dai vari settori e dalle categorie". Lo ha detto il ministro delloeconomico, Giancarlo, intervendo all'inaugurazione della fiera del tessile Milanounica. Ad esempio, "il prolungamento del divieto di licenziamento per il tessile deriva da un momento di confronto avuto al Mise in cui sindacati e datori di lavori ci hanno chiesto un momento in più per ...

