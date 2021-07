LIVE Italia-Spagna 1-1, Europei 2021 in DIRETTA: annullato un gol a Berardi! (Di martedì 6 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 114? Al di là della linea dei difensori Belotti che aveva subito fallo da Thiago Alcantara, ma è tutto inutile. 112? COSA HA FISCHIATO L’ARBITRO?! PUNIZIONE PER LA Spagna SU FALLO INESISTENTE DI BELOTTI SU JORDI ALBA! 111? annullato IL GOL A Berardi! Di poco oltre la linea del fuorigioco l’esterno del Sassuolo che aveva segnato un gran gol in caduta. 110? Berardi! UN DRIBBLING DI TROPPO E IL TIRO VIENE MURATO! OCCASIONE PER L’Italia! 110? Non ce la fa Eric Garcia nella Spagna per crampi: al suo posto entra Pau ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA114? Al di là della linea dei difensori Belotti che aveva subito fallo da Thiago Alcantara, ma è tutto inutile. 112? COSA HA FISCHIATO L’ARBITRO?! PUNIZIONE PER LASU FALLO INESISTENTE DI BELOTTI SU JORDI ALBA! 111?IL GOL ADi poco oltre la linea del fuorigioco l’esterno del Sassuolo che aveva segnato un gran gol in caduta. 110?UN DRIBBLING DI TROPPO E IL TIRO VIENE MURATO! OCCASIONE PER L’! 110? Non ce la fa Eric Garcia nellaper crampi: al suo posto entra Pau ...

