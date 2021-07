Le scelte di Blengini e Mazzanti per i Giochi Il 16 luglio la partenza dei team per il Giappone (Di martedì 6 luglio 2021) Le squadre azzurre per Tokyo sono fatte, sciolti gli ultimi nodi. Blengini ha chiamato gli alzatori Simone Giannelli e Riccardo Sbertoli, gli opposti Luca Vettori e Ivan Zaytsev, gli schiacciatori ... Leggi su quotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Le squadre azzurre per Tokyo sono fatte, sciolti gli ultimi nodi.ha chiamato gli alzatori Simone Giannelli e Riccardo Sbertoli, gli opposti Luca Vettori e Ivan Zaytsev, gli schiacciatori ...

