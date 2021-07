Le nostre domande sul Fec ancora senza risposta (Di martedì 6 luglio 2021) Gli edifici di culto sono un patrimonio di inestimabile valore per il paese e la loro conservazione passa per i fondi gestiti dal Ministero dell'interno attraverso il FEC (Fondo Edifici Culto). Abbiamo ricostruito la storia e le vicissitudini giudiziarie e amministrative del fondo degli ultimi anni senza aver trovato sui siti istituzionali un'informazione chiara e completa riguardante però l'attuale patrimonio del Fondo e quanto è stato speso fino ad oggi. Così il 28 giugno abbiamo scritto via mail all'ufficio del FEC senza ottenere riscontri. Vista la necessità di avere informazioni aggiornate abbiamo telefonato al loro ufficio stampa che ci ha ... Leggi su panorama (Di martedì 6 luglio 2021) Gli edifici di culto sono un patrimonio di inestimabile valore per il paese e la loro conservazione passa per i fondi gestiti dal Ministero dell'interno attraverso il FEC (Fondo Edifici Culto). Abbiamo ricostruito la storia e le vicissitudini giudiziarie e amministrative del fondo degli ultimi anniaver trovato sui siti istituzionali un'informazione chiara e completa riguardante però l'attuale patrimonio del Fondo e quanto è stato speso fino ad oggi. Così il 28 giugno abbiamo scritto via mail all'ufficio del FECottenere riscontri. Vista la necessità di avere informazioni aggiornate abbiamo telefonato al loro ufficio stampa che ci ha ...

