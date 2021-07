Koch Media e SNK Corporation siglano una partnership per l’uscita di The King of Fighters XV (Di martedì 6 luglio 2021) Oggi, Koch Media, azienda leader di publishing globale, e SNK Corporation, sviluppatore e publisher giapponese di video game, hanno annunciato la loro partnership per l’uscita di The King of Fighters XV, l’ultima aggiunta al rinomato franchise di combattimento. The King of Fighters XV arriverà su PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series XS, Steam ed Epic Game Store. La serie di The King of Fighters è tornata, sei anni dopo il lancio di KOF XIV, con un grandioso sequel che sarà senza dubbio all’altezza ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 6 luglio 2021) Oggi,, azienda leader di publishing globale, e SNK, sviluppatore e publisher giapponese di video game, hanno annunciato la loroperdi TheofXV, l’ultima aggiunta al rinomato franchise di combattimento. TheofXV arriverà su PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series XS, Steam ed Epic Game Store. La serie di Theofè tornata, sei anni dopo il lancio di KOF XIV, con un grandioso sequel che sarà senza dubbio all’altezza ...

Ultime Notizie dalla rete : Koch Media Variante Delta, Gran Bretagna prevede 100mila contagi al giorno. Catalogna in lockdown Il Robert Koch Institute, incaricato di monitorare l'andamendo della pandemia nel Paese, ha detto ... mentre la media nazionale è attorno al 10,8%, rivela l'ultimo aggiornamento del Ministero della ...

Belle: il film avrà la sua premiere al Festival di Cannes E il film Belle , la nuova fatica del regista (che arriverà presto nei cinema italiani grazie ad Anime Factory e Koch Media ), sta per ricevere la sua world premiere su uno dei palcoscenici più ...

Koch Media presenta le uscite di Luglio 2021 Project Nerd Encased: un gioco di ruolo post apocalittico ispirato a Fallout Abbiamo trascorso qualche ora nel mondo di Encased, un GDR che si ispira a Fallout e alle atmosfere del romanzo Picnic sul ciglio della strada.

Encased - Prime impressioni dall'Early Access Non sappiamo cosa sia The Dome, o perché sia lì, ma come dipendente della CRONUS in erba, è tuo dovere scoprirlo.

