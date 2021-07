Incidente in A2: di Locorotondo il 33enne morto con la compagna 24enne tarantina Nella notte in galleria dell'autostrada lo scontro fra il tir e la Panda delle due vittime. Coinvolta anche un'altra vettura, quattro feriti (Di martedì 6 luglio 2021) Taranto e la valle d’Itria piangono altre due vittime della strada. Francesco Perta, 3em3 anni, di Locorotondo, era Nella Panda condotta dalla compagna 24enne di Taranto, scontratasi con un tir in galleria dell’autostrada del Mediterraneo, poco prima delle 3 della scorsa notte. Sono morti, i due a bordo dell’utilitaria. L'articolo Incidente in A2: di Locorotondo il 33enne morto con la ... Leggi su noinotizie (Di martedì 6 luglio 2021) Taranto e la valle d’Itria piangono altre duea strada. Francesco Perta, 3em3 anni, di, eracondotta dalladi Taranto, scontratasi con un tir indel Mediterraneo, poco primae 3a scorsa. Sono morti, i due a bordo’utilitaria. L'articoloin A2: diilcon la ...

