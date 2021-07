I funerali di Raffaella Carrà saranno trasmessi in TV e streaming: ecco dove (Di martedì 6 luglio 2021) I funerali di Raffaella Carrà si svolgeranno venerdì 9 luglio alle ore 12 presso la Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, a Roma. Il corteo funebre comincerà invece nella giornata di domani, mercoledì 7 luglio, alle ore 16, con partenza dall’abitazione dell’artista scomparsa, sita in via Nemea 21 nella capitale. Durante la sua marcia, il corteo si fermerà nei luoghi che in passato l’hanno vista assoluta protagonista: Auditorium RAI del Foro Italico (largo Lauro de Bosis), centro RAI (via Teulada 66), Teatro delle Vittorie, centro RAI (viale Mazzini 14), Campidoglio (Sala Protomoteca). Giovedì 8 luglio è prevista l’apertura della camera ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 6 luglio 2021) Idisi svolgeranno venerdì 9 luglio alle ore 12 presso la Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, a Roma. Il corteo funebre comincerà invece nella giornata di domani, mercoledì 7 luglio, alle ore 16, con partenza dall’abitazione dell’artista scomparsa, sita in via Nemea 21 nella capitale. Durante la sua marcia, il corteo si fermerà nei luoghi che in passato l’hanno vista assoluta protagonista: Auditorium RAI del Foro Italico (largo Lauro de Bosis), centro RAI (via Teulada 66), Teatro delle Vittorie, centro RAI (viale Mazzini 14), Campidoglio (Sala Protomoteca). Giovedì 8 luglio è prevista l’apertura della camera ...

Advertising

repubblica : ?? L'addio a Raffaella Carra', domani a Roma il corteo nei luoghi simbolo della Rai. Giovedi' la camera ardente, ven… - Corriere : I funerali di Raffaella Carrà a Roma, domani il corteo. Japino: ricordatela in tutte le... - tuttopuntotv : I funerali di Raffaella Carrà saranno trasmessi in TV e streaming: ecco dove #RaffaellaCarra - Dani65489209 : RT @rep_roma: Raffaella Carrà, un corteo a Roma nei luoghi Rai poi la camera ardente in Campidoglio. I funerali venerdì. Japino ai fan: 'Vi… - evalida : RT @Corriere: ?? I funerali di Raffaella Carrà si terranno venerdì a Roma. Giovedì la camera ardente -