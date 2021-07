Di Natale: «Mi rivedo in Insigne. Può fare il falso nove» (Di martedì 6 luglio 2021) La Repubblica intervista Totò Di Natale. Oggi l’Italia incontrerà la Spagna in semifinale di Euro 2020. nove anni fa gli azzurri persero 4-0 in finale contro gli iberici. Lui era in campo: il gol dell’esordio, a Casillas, lo aveva firmato lui. «Fu l’unico gol che presero in tutto il torneo. Pirlo mi dà una palla incredibile, io, appena entrato, tiro e faccio gol, poi loro pareggiano. Stavamo meglio noi, quel giorno, avremmo potuto vincere. Ma in finale non ci fu storia. Altro che stanchi: erano più forti, erano una squadra bella da vedere. Durante la finale in panchina con Nocerino ci facevamo le facce, li ammiravamo. Poi certo, si era fatto male ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 luglio 2021) La Repubblica intervista Totò Di. Oggi l’Italia incontrerà la Spagna in semifinale di Euro 2020.anni fa gli azzurri persero 4-0 in finale contro gli iberici. Lui era in campo: il gol dell’esordio, a Casillas, lo aveva firmato lui. «Fu l’unico gol che presero in tutto il torneo. Pirlo mi dà una palla incredibile, io, appena entrato, tiro e faccio gol, poi loro pareggiano. Stavamo meglio noi, quel giorno, avremmo potuto vincere. Ma in finale non ci fu storia. Altro che stanchi: erano più forti, erano una squadra bella da vedere. Durante la finale in panchina con Nocerino ci facevamo le facce, li ammiravamo. Poi certo, si era fatto male ...

