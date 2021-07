Da ddl Zan a ddl Carrà, sul web vola la proposta (Di martedì 6 luglio 2021) Il ddl Zan? Chiamiamolo ddl Carrà, visto che la conduttrice e cantante scomparsa ieri era una vera e propria icona del mondo Lgbt e ne aveva più volte sposato le istanze. La proposta arriva via Twitter dallo sceneggiatore Enrico Cibelli, che interviene così nel dibattito sul ddl Zan, e spopola subito sul web: “Direi di chiamarlo Ddl Carrà, approvarlo e fine del discorso”, scrive Cibelli. E la sua proposta viene subito raccolta e ritwittata da moltissime persone, compresi personaggi del mondo dello spettacolo. Come Ermal Meta che si dice “totalmente d’accordo” con Cibelli. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 luglio 2021) Il ddl Zan? Chiamiamolo ddl, visto che la conduttrice e cantante scomparsa ieri era una vera e propria icona del mondo Lgbt e ne aveva più volte sposato le istanze. Laarriva via Twitter dallo sceneggiatore Enrico Cibelli, che interviene così nel dibattito sul ddl Zan, e spopola subito sul web: “Direi di chiamarlo Ddl, approvarlo e fine del discorso”, scrive Cibelli. E la suaviene subito raccolta e ritwittata da moltissime persone, compresi personaggi del mondo dello spettacolo. Come Ermal Meta che si dice “totalmente d’accordo” con Cibelli. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

Advertising

LiaQuartapelle : I voti di IV sono sufficienti per approvare o affossare il #DDL Zan al Senato, che IV ha già votato alla Camera.… - fattoquotidiano : Ddl Zan, Cirinnà: “Renzi fa scivolare l’Italia verso i sovranisti di Orban. Fa l’occhiolino alla destra per trattar… - fattoquotidiano : Ddl Zan, ora Italia viva lo blocca ma a novembre applaudiva in Aula: ‘Testo equilibrato’. Articolo 1 da ‘rifare’? L… - frenkilsolito : @Fedez guarda che @italiaviva vota il DDL Zan senza modifiche anche al Senato, @matteorenzi sta solo facendo notare… - ilPontormo : RT @sabrina__sf: Vladimir Luxuria non permetterti di pronunciare il nome di Raffaella Carrà per portare consenso ai deviati pervertiti, mal… -