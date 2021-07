Covid, così invade l’organismo: scoperto ‘interruttore universale’ (Di martedì 6 luglio 2021) Non solo i polmoni. Covid-19, nelle sue forme più gravi, può attaccare diversi organi e potenzialmente il corpo intero, ‘agganciando’ proteine espresse da tutte le cellule umane. Si chiamano integrine e funzionano come ‘interruttori universali’ che il coronavirus Sars-CoV-2 può ‘aprire’ per mettere in atto la sua invasione. Lo ha scoperto uno studio italiano pubblicato su ‘Microorganisms’ e presentato al 5° Congresso nazionale della Società italiana di virologia (Siv-Isv) guidata da Arnaldo Caruso, ordinario di microbiologia e microbiologia clinica all’università di Brescia e direttore del Laboratorio di microbiologia dell’Asst Spedali Civili. L’evento, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 luglio 2021) Non solo i polmoni.-19, nelle sue forme più gravi, può attaccare diversi organi e potenzialmente il corpo intero, ‘agganciando’ proteine espresse da tutte le cellule umane. Si chiamano integrine e funzionano come ‘interruttori universali’ che il coronavirus Sars-CoV-2 può ‘aprire’ per mettere in atto la sua invasione. Lo hauno studio italiano pubblicato su ‘Microorganisms’ e presentato al 5° Congresso nazionale della Società italiana di virologia (Siv-Isv) guidata da Arnaldo Caruso, ordinario di microbiologia e microbiologia clinica all’università di Brescia e direttore del Laboratorio di microbiologia dell’Asst Spedali Civili. L’evento, ...

Advertising

fattoquotidiano : In Russia è record di morti per Covid: 737 in 24 ore, mai così tanti. Il 54% della popolazione contrario al vaccino - WRicciardi : @davidee_p @yaneerbaryam e’ così, e per questo dobbiamo vaccinare quanto più possibile, ma @yaneerbaryam dice che s… - Greenpeace_ITA : Radere al suolo chiazze di foresta, per espandere le aree da coltivare o creare nuovi #allevamenti intensivi, inter… - CaremiLuca : @AzzurraBarbuto L’articolo non dice proprio così… - ultimenews24 : In Italia '7-8mila morti l'anno saranno, purtroppo, un tributo fisiologico alla circolazione del coronavirus'. Matt… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid così Covid Italia, Bassetti: "7mila morti l'anno tributo fisiologico al virus" Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, all'Adnkronos Salute si esprime così dopo le notizie in arrivo dall'Inghilterra. Il premier Boris Johnson ha ...

Covid: mancano medici nelle navi, a rischio continuita' territoriale e vacanze L'allarme lanciato da Confitarma e Assarmatori con Medibordo . Con la stagione estiva gia' avviata si corre il rischio che molte navi non possano raggiungere le localita' di destinazione, perche' ...

Mai così pochi nuovi casi di Covid dal 17 agosto 2020 AGI - Agenzia Italia Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, all'Adnkronos Salute si esprimedopo le notizie in arrivo dall'Inghilterra. Il premier Boris Johnson ha ...L'allarme lanciato da Confitarma e Assarmatori con Medibordo . Con la stagione estiva gia' avviata si corre il rischio che molte navi non possano raggiungere le localita' di destinazione, perche' ...