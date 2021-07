Cina | stretta sulle quotazioni all’estero Accuse a Didi che precipita a Wall Street

(Di martedì 6 luglio 2021) La Cyberspace administration of China aveva chiesto tre mesi fa alla società di ritardare la sua Ipo a New York a causa di problemi di sicurezza nazionale inerenti i dati personali

Il Sole 24 ORE

Pechino verso stretta su quotazioni aziende cinesi all'estero Il governo cinese intende inasprire le ... La Cina autoritaria controlla e censura capillarmente Internet, ma fino alla recente stretta repressiva, la (ormai solo teoricamente) semi - autonoma Hong Kong aveva tradizionalmente goduto di grande ... Quale sarà il futuro delle criptovalute e in particolare di Bitcoin? Alcuni esperti sono intervenuti sulla questione. Ecco cosa hanno detto ... La Cyberspace administration of China aveva chiesto tre mesi fa alla società di ritardare la sua Ipo a New York a causa di problemi di sicurezza nazionale inerenti i dati personali ...