Calciomercato Milan – Concorrenza della Juve per Kaio Jorge: le ultime (Di martedì 6 luglio 2021) Obiettivo di Calciomercato del Milan, Kaio Jorge è nel mirino anche di Napoli e Juventus: Concorrenza forte dei bianconeri per il brasiliano Leggi su pianetamilan (Di martedì 6 luglio 2021) Obiettivo didelè nel mirino anche di Napoli entus:forte dei bianconeri per il brasiliano

Advertising

Gazzetta_it : Milan-Tonali, accordo trovato: Sandro resta rossonero, ecco le cifre - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO FATTA PER IL RITORNO DI SANDRO TONALI AL MILAN Olzer al Brescia, nei prossimi giorni le firme… - carlolaudisa : Il #Milan chiude la maratona #Tonali. Al #Brescia altri 7 milioni più #Olzer e 3 milioni di bonus. Il giocatore si… - cmdotcom : #Tadic raffredda le speranze del #Milan: 'Mi diverto troppo per lasciare l'#Ajax, è il club dei miei sogni'… - MilanNewsit : Tadic chiude la porta al Milan: 'Ajax club dei miei sogni. Mi diverto troppo per andarmene' -