Aumentano i contagi Covid, 907 nelle ultime 24 ore, in calo i decessi (24) (Di martedì 6 luglio 2021) AGI - Sono 907 i casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 480 di ieri (dato influenzato come sempre dai pochi tamponi post-weekend) e soprattutto dei 679 di martedì scorso: per il quinto giorno di fila si registrano più contagi rispetto allo stesso giorno della settimana precedente, a conferma che il trend di calo, che durava da 14 settimane, ha iniziato a invertire la rotta. I tamponi sono 192.424, 118 mila più di ieri, tanto che il tasso di positività scende lievemente allo 0,5% (ieri 0,6%). I decessi sono 24 (ieri 31), di cui 2 sono recuperi dei mesi scorsi ... Leggi su agi (Di martedì 6 luglio 2021) AGI - Sono 907 i casiin Italia24 ore, in aumento rispetto ai 480 di ieri (dato influenzato come sempre dai pochi tamponi post-weekend) e soprattutto dei 679 di martedì scorso: per il quinto giorno di fila si registrano piùrispetto allo stesso giorno della settimana precedente, a conferma che il trend di, che durava da 14 settimane, ha iniziato a invertire la rotta. I tamponi sono 192.424, 118 mila più di ieri, tanto che il tasso di positività scende lievemente allo 0,5% (ieri 0,6%). Isono 24 (ieri 31), di cui 2 sono recuperi dei mesi scorsi ...

