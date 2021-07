Aereo con 28 passeggeri sparisce dai radar | ritrovati i resti in mare

(Di martedì 6 luglio 2021) L’russo scomparso daiprima della manovra d’atterraggio è stato ritrovato. Le squadre di emergenza hanno avvistato idel velivolo in. Sembra che non ci sia nessun sopravvissuto. Dopo la notizia dell’cargo precipitato ina Honolulu, oggi arriva un’altra brutta notizia. Unrusso con a bordo 28 persone L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Potrebbe essere precipitato in mare o essersi schiantato al suolo vicino ad una miniera di carbone. È ancora mistero sull'disperso a est della Russiaa bordo 28 persone ,cui le autorità russe hanno perso il contatto. Le comunicazioniil velivolo An - 26 sarebbero state interrotte mentre stava volando ...Disagi e cancellazioni in tutta Italia a causa dello sciopero generale del personale del trasporto, che si ferme per l'intera giornata di oggi, 6 luglio,presidi all'aeroporto di Fiumicino (Terminal T3 partenze dalle 11), di Linate (piano arrivi zona parcheggio Ncc dalle 10) e nei ...MOSCA - Sono in corso le ricerche dell'Antonov An-26 con 28 persone a bordo, sparito questa mattina dai radar prima dell'atterraggio a Palana, in Kamchatka. Alcuni resti del velivolo - sul quale ...Russia, perso il contatto con un aereo con 28 persone a bordo: le agenzie citano fonti ufficiali dei servizi di emergenza aeronautici civili ...