Zaia e Decaro al top della classifica governatori e sindaci

Advertising

sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #5luglio: Governance Poll, #Zaia e #Decaro top. Crollano i sindac… - gioalbarosa : Sondaggio: Zaia e Decaro al top, Zingaretti in risalita, male Raggi e De Magistris - vivereitalia : Zaia e Decaro amministratori locali più popolari in Italia - iltelegrafista : Zaia e Decaro i più amati tra i governatori e i sindaci. - LaNotifica : Zaia e Decaro amministratori locali più popolari in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Zaia Decaro

Lucae Antoniosi confermano anche nel 2021 gli amministratori locali dal più elevato indice di gradimento in Italia, rispettivamente con il 74% dei consensi per il presidente della Regione ...Lucae Antoniosi confermano anche nel 2021 gli amministratori locali dal più elevato indice di gradimento in Italia, rispettivamente con il 74% dei consensi per il presidente della ...Luca Zaia e Antonio Decaro si confermano anche nel 2021 gli amministratori locali dal più elevato indice di gradimento in Italia, rispettivamente con il 74% dei consensi per il presidente della ...Gradimento governatori: in fondo alla classifica Bardi. Per ilSole24Ore Basilicata e Molise agli ultimi posti del "governance poll 2021".