Wimbledon | Berrettini ha fretta e vola ai quarti di finale | liquidato Ivashka

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 luglio 2021) Prosegue l’imbattibilità di Matteosull’erba in questa stagione 2021. L’azzurro si è sbarazzato anche del biellorusso Ilyae dopodomani disputerà per la prima volta in carriera idi. Eguagliato (in attesa di Sonego stasera) Davide Sanguinetti, ultimo giocatore italiano a riuscire nell’impresa qui all’All England Club. Continua il grande momento dell’azzurro Matteoc’è. Il tennista romano è riuscito a migliorare il risultato ottenuto nel 2019 raggiungendo per la prima volta in carriera idi ...