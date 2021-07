Temptation Island | retroscena ‘clamoroso’ su Ste e Claudia | nessuno se lo sarebbe aspettato

Advertising

alyyfcb : @RBorelloo @giuls44533686 @vvvvvvvvvalerio Ah si è andato a Temptation Island anche lui - _callmevane_ : ma stasera c'è temptation island? - lorenzovmedici : // io e mamma stiamo commentando temptation island come due esperte di coppie - LaRonnie_ : Stasera Temptation Island arriverà a salvare questa giornata - GossipItalia3 : Giorgia Soleri attacca Temptation Island: “È roba tossica, andrebbe boicottata” #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Canale5, ore 21.40:La prima puntata si è conclusa con due colpi di scena che coinvolgono la fidanzata Valentina (compagna di Tommaso) e il fidanzato Ste (fidanzato di Claudia). ...Tutto pronto per la seconda attesissima puntata del reality delle tentazioni: cosa vedremo nel corso del nuovo appuntamento in onda il 5 luglio Pubblicato su 5 Luglio 2021 Sale la ...La coppia di Temptation Island 2021, formata da Natascia e Alessio, sembrava essere partita un po’ in sordina, ma dalla seconda puntata sembra regalerà degli inaspettati colpi di scena: scopriamo tutt ...Chi è davvero Armando Incarnato? Il cavaliere napoletano di Uomini e donne confessa in una intervista al settimanale del programma di Maria De ...