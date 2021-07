Tempo di frutti di bosco e verdure colorate negli orti e sui balconi

Leggi su iodonna

(Di lunedì 5 luglio 2021) Luglio, mese di pieno sole, di tante annaffiature, e attenzione a non lasciare ristagni nei sottovasi (fanno male alle piante e fanno proliferare le zanzare) di frutta e verdura succosa e colorata. E benché siamo in piena estate,e suisi inizia già a lavorare per la prossima stagione. Insomma, luglio è mese di grande fermento per chi ama fare giardinaggio tra. Cosa piantare quindi questo mese? Ortoterapia: perché fa bene a corpo e ...