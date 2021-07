Storico Berrettini | prima volta ai quarti di Wimbledon | annichilito Ivashka

(Di lunedì 5 luglio 2021) Matteoconquista il primoaccesso aidi finale diregolato in tre set. Ora il vincente di Auger Aliassime-Zverev Inarrestabile Matteosull’erba: acentra lastorica qualificazione aidi finale dello Slam. Il tennista romano batte nettamente in tre set il bielorussocon il punteggio di 6-4 6-3 6-1. Per il numero 1 d’Italia una partita “tranquilla”: seppur calando nella media di aces messi a segno,gioca ...

Diretta/Ivashka (1 - 0) streaming video tv: ottimo inizio! Wimbledon 2021 Nelle scorse ... E questo è un momentoimportante per il calcio italiano, sta tornando in alto, la nazionale ...Lunedìper il tennis italiano: Matteoe Lorenzo Sonego vanno a caccia dei quarti di finale a Wimbledon. L'impegno più agevole sulla carta è quello del tennista romano, numero 7 del ...Matteo Berrettini corre come un treno a Wimbledon. Il tennista romano ha battuto agli ottavi di finale il bielorusso Ilya Ivashka per tre set a zero con i parziali di 6-4, 6-3, 6-1, rispettando i pron ...La diretta della settima giornata dei Championships, in campo tutti gli ottavi di finale. Berrettini alle 12, Sonego-Federer ultimo match. Djokovic alle 14:30, poi Gauff-Kerber ...