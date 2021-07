Salvini: “I giocatori italiani devono inginocchiarsi dopo un gol, non prima del fischio d’inizio” (Di lunedì 5 luglio 2021) “Mi interessa che i giocatori italiani si inginocchino non all’inizio della partita, ma alla fine oppure dopo aver segnato un gol“. Lo ha detto Matteo Salvini in occasione della raccolta firme sul referendum per la riforma della giustizia in corso a Pescara. Prosegue la diatriba relativa all’inginocchiamento della nazionale del ct di Mancini per contrastare la lotta al razzismo. Il leader della Lega non ha gradito quanto accaduto contro il Belgio, con i calciatori italiani in ginocchio, ed ha ribadito la propria posizione. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 luglio 2021) “Mi interessa che isi inginocchino non all’inizio della partita, ma alla fine oppureaver segnato un gol“. Lo ha detto Matteoin occasione della raccolta firme sul referendum per la riforma della giustizia in corso a Pescara. Prosegue la diatriba relativa all’inginocchiamento della nazionale del ct di Mancini per contrastare la lotta al razzismo. Il leader della Lega non ha gradito quanto accaduto contro il Belgio, con i calciatoriin ginocchio, ed ha ribadito la propria posizione. SportFace.

