Quanto è facile che un sindaco venga rieletto? I numeri di YouTrend (Di lunedì 5 luglio 2021) In autunno, in una data ancora da definire tra il 15 settembre e il 15 ottobre, milioni di italiani si recheranno alle urne per le elezioni amministrative. Sono sei i capoluoghi di regione al voto: le quattro città più popolose d’Italia – Roma, Milano, Napoli e Torino – insieme a Bologna e Trieste. Tra queste sei città, in tre il sindaco uscente si ricandida: a Roma, Milano e Trieste si presentano infatti gli uscenti, rispettivamente Virginia Raggi, Beppe Sala e Roberto Dipiazza. A Napoli e Bologna, invece, i primi cittadini uscenti Luigi De Magistris e Virginio Merola non possono ricandidarsi in virtù del limite dei due mandati, mentre Chiara Appendino a Torino aveva già ... Leggi su formiche (Di lunedì 5 luglio 2021) In autunno, in una data ancora da definire tra il 15 settembre e il 15 ottobre, milioni di italiani si recheranno alle urne per le elezioni amministrative. Sono sei i capoluoghi di regione al voto: le quattro città più popolose d’Italia – Roma, Milano, Napoli e Torino – insieme a Bologna e Trieste. Tra queste sei città, in tre iluscente si ricandida: a Roma, Milano e Trieste si presentano infatti gli uscenti, rispettivamente Virginia Raggi, Beppe Sala e Roberto Dipiazza. A Napoli e Bologna, invece, i primi cittadini uscenti Luigi De Magistris e Virginio Merola non possono ricandidarsi in virtù del limite dei due mandati, mentre Chiara Appendino a Torino aveva già ...

Advertising

reportrai3 : La Francia apre un'inchiesta nei confronti di marchi accusati di sfruttare la minoranza musulmana degli uiguri. Noi… - DAXdB : ?? Sono molto più paziente con gli altri di quanto lo sia con me stessa, e mi è molto più facile tirar fuori i lati… - iCuddlyzee : @jdiscjrd non ti dico di mandarlx a fanculo perché so che sarebbe troppo facile ma spero che un giorno capirai quan… - s4bri_21 : @bollicine00 L’avevo già visto questo ti fa capire quanto è veramente troppo facile giudicare le persone e ferirle - bigricc3nergy : L'episodio su Imen fintalaurea Jane dovrebbe farvi capire una volta per tutte quanto non sia così facile e scontato… -