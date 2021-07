Ondata di caldo record al Nord: 34 gradi nell'Artico (Di lunedì 5 luglio 2021) Se in Italia a ore arriverà il caldo africano da 42 gradi , a preoccupare è l'Ondata di caldo nella fascia Nord del mondo : non solo il Canada si arroventa: le temperature sfiorano i record anche nei ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Se in Italia a ore arriverà ilafricano da 42, a preoccupare è l'dia fasciadel mondo : non solo il Canada si arroventa: le temperature sfiorano ianche nei ...

GassmanGassmann : Oggi si è registrata la temperatura più alta mai registrata in Canada- 46,6 gradi centigradi, ed è solo l’inizio di… - repubblica : ?? Emergenza in Canada, centinaia di morti per l'ondata di caldo. Oltre 130 incendi provocati dai fulmini - SkyTG24 : Un'ondata di caldo senza precedenti sta investendo il #Canada: ieri è stato stabilito un record di caldo estremo, p… - chiara_matthews : Ma i Melwood che fine hanno fatto!? Si sono sciolti durante l’ondata di caldo eccezionale che ha colpito Vancouver!? ?? - Alfonso0070 : RT @tweetnewsit: METEO: domani #6luglio con l'ondata di caldo al via in ITALIA dove avremo sole prevalente e temperature in aumento, solo l… -