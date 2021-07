Morte Raffaella Carrà | i messaggi su Twitter dalla Pausini a Vasco

Advertising

vladiluxuria : La morte di Raffaella Carrà mi coglie impreparata, sbigottita, addolorata. La colonna sonora delle nostre feste e d… - vogue_italia : Raffaella , ci mancherai - Corriere : Il celebre Tuca Tuca con Alberto Sordi a Canzonissima nel 1971 - s0ftl0u : RT @yleniaindenial: letteralmente sotto shock dalla morte di Raffaella Carrà. Solamente pochi giorni fa si parlava di Raffaella come presen… - DanyRoss70 : RT @FranAltomare: Il concetto di morte è incompatibile con Raffaella Carrà. Eterna fin dal primo giorno. -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Raffaella

Roma, 05 luglio 2021 Laura Pausini, Vasco Rossi e Jovanotti, ecco alcuni dei messaggi per ladiCarrà, la showgirl si è spenta all'età di 78 anni. A dare l'annuncio della scomparsa è stato Sergio Iapino. / TwitterLe ultime disposizioni Altre News MortaCarrà. Lottava da tempo contro la malattia. Le ultime disposizioni MortaCarrà. Baudo, ci ha lasciato l'ultima grande vera soubrette E' ...Lutto nel mondo dello spettacolo, è morta Raffaella Carrà. L'icona della televisione italiana aveva 78 anni. Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entra ...Raffaella Carrà ci ha lasciati, in un caldo giorno d'estate è morta all'età di 78 anni, senza fare rumore, in controtendenza con quanto lei stessa avesse fatto per una vita e una carriera intera, ...