L'Inter accelera per Bellerin: intesa con il terzino, ora si lavora all'accordo con l'Arsenal (Di lunedì 5 luglio 2021) L'Inter vuole Bellerin in prestito con diritto di riscatto, l'Arsenal punta sulla cessione definitiva. Leggi su 90min (Di lunedì 5 luglio 2021) L'vuolein prestito con diritto di riscatto, l'punta sulla cessione definitiva.

Advertising

bugembemicheal3 : RT @roydsport: L'#inter accelera per #dumfries . I ??? vogliono anticipare la concorrenza. Contatti con #Raiola. Il giocatore ???? gradisce la… - FootballJourn11 : RT @roydsport: L'#inter accelera per #dumfries . I ??? vogliono anticipare la concorrenza. Contatti con #Raiola. Il giocatore ???? gradisce la… - RudyGaletti : RT @roydsport: L'#inter accelera per #dumfries . I ??? vogliono anticipare la concorrenza. Contatti con #Raiola. Il giocatore ???? gradisce la… - mr_kubra : RT @roydsport: L'#inter accelera per #dumfries . I ??? vogliono anticipare la concorrenza. Contatti con #Raiola. Il giocatore ???? gradisce la… - OhWhatFun__ : RT @roydsport: L'#inter accelera per #dumfries . I ??? vogliono anticipare la concorrenza. Contatti con #Raiola. Il giocatore ???? gradisce la… -