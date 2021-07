La violenza in carcere da condannare chiama ognuno di noi ad una responsabilità civile

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 5 luglio 2021) Se unanime è il pensiero di condanna e di orrore per ciò che è successo, quello che stupisce non è tanto il pestaggio, condannabile senza esitazione, quanto la necessità tra gli innumerevoli agenti coinvolti, di scambiarsi sms, (proibiti in servizio) per rendere questi crimini partecipati, esprimendo un orgoglio di status che legittima a porsi come legali giustizieri verso i detenuti. Orgoglio di status, scaturito da un pensiero dominante che è quello del conflitto predeterminato, che ha deciso chi è il buono chi è il cattivo, chi è legale chi non lo è. Pensiero che domina anche le sentenze giuridiche che diventano ininfluenti; bastano “le nostre convinzione” e le certezze di essere ...