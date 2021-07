La partita politica fra chi fa più gol e chi fa meno autogol (Di lunedì 5 luglio 2021) Ma la partita politica è fra chi fa più gol o fra chi fa meno autogol? Esistono pochi dubbi che in questo periodo chi si è fatto gli autogol più significativi sono stati i 5 stelle, sono stati degli autogol seri, non occasionali, non derivanti da distrazioni, si tratta di autogol prodotti dalla debolezza della squadra. Altro che uno vale uno. Due, cioè Conte e Grillo, contano più di tutti gli altri messi insieme, ma fra i due si è aperto uno scontro senza esclusione di colpi in primo luogo sul potere interno, sotto traccia esiste poi anche una catena di problemi politici, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 luglio 2021) Ma laè fra chi fa più gol o fra chi fa? Esistono pochi dubbi che in questo periodo chi si è fatto glipiù significativi sono stati i 5 stelle, sono stati degliseri, non occasionali, non derivanti da distrazioni, si tratta diprodotti dalla debolezza della squadra. Altro che uno vale uno. Due, cioè Conte e Grillo, contano più di tutti gli altri messi insieme, ma fra i due si è aperto uno scontro senza esclusione di colpi in primo luogo sul potere interno, sotto traccia esiste poi anche una catena di problemi politici, ...

Ultime Notizie dalla rete : partita politica Infrastrutture, 6 milioni accantonati e mai utilizzati: Mencaroni va alla guerra Certo, carte alla mano, i margini di manovra per la Camera di Commercio, è strettissimo, ma la partita diventa politica. La guerra è legata al fatto, come ha ricordato Mencaroni in consiglio, che non ...

Rischi e opportunità dell'integrazione differenziata Ue Ma aspetterei a concludere che è diventato istituzione, che ha battezzato una nuova politica ... Insomma, la partita è aperta davanti a noi. E sta a tutti noi decidere qual è il rischio peggiore che ...

La partita politica fra chi fa più gol e chi fa meno autogol L'HuffPost M5S, a Conte la guida politica: Grillo vuole l’ultima parola su «valori e ideali» Se Grillo «voleva più di una diarchia», come ha detto qualche giorno fa Giuseppe Conte, la disputa potrebbe risolversi rapidamente. Ma poichè il problema dei Sette ...

Se torna Di Pietro abbiamo toccato il fondo Si sente in giro qualche voce sul ritorno alla politica attiva di Antonio Di Pietro che, per l’appunto, avrebbe offerto il “suo progetto aperto ai delusi del ...

