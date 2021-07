Kate Middleton in isolamento, è entrata in contatto con una persona positiva al Covid (Di lunedì 5 luglio 2021) Il virus non risparmia davvero nessuno, nemmeno la famiglia reale inglese. Ed è così che Kate Middleton si ritrova in isolamento dopo essere entrata in contatto con una persona risultata positiva al coronavirus. La notizia è stata resa nota da Kensington Palace che ha rivelato i motivi per cui la consorte di William non presenzierà accanto a suo marito nella celebrazione del 73mo anniversario del National Health Service. Il contatto risale ad una settimana fa Secondo il comunicato ufficiale, la duchessa ha chiesto di essere messa in ... Leggi su cityroma (Di lunedì 5 luglio 2021) Il virus non risparmia davvero nessuno, nemmeno la famiglia reale inglese. Ed è così chesi ritrova indopo essereincon unarisultataal coronavirus. La notizia è stata resa nota da Kensington Palace che ha rivelato i motivi per cui la consorte di William non presenzierà accanto a suo marito nella celebrazione del 73mo anniversario del National Health Service. Ilrisale ad una settimana fa Secondo il comunicato ufficiale, la duchessa ha chiesto di essere messa in ...

