Kate Middleton in isolamento, annullato un evento: apprensione per la duchessa di Cambridge (Di lunedì 5 luglio 2021) apprensione per Kate Middleton, la duchessa di Cambridge è stata posta in isolamento a causa del Covid. La moglie del principe William sarebbe entrata in contatto con un positivo al virus, per questo la decisione di sottoporsi al protocollo anti-covid. La duchessa di Cambridge era stata vista in pubblico per l’ultima volta a Wembley durante la penultima partita degli europei insieme al principe William e al principino George. Intanto il Primo Ministro Boris Johnson ha annunciato che è confermata la data del 19 luglio come giorno finale delle ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 5 luglio 2021)per, ladiè stata posta ina causa del Covid. La moglie del principe William sarebbe entrata in contatto con un positivo al virus, per questo la decisione di sottoporsi al protocollo anti-covid. Ladiera stata vista in pubblico per l’ultima volta a Wembley durante la penultima partita degli europei insieme al principe William e al principino George. Intanto il Primo Ministro Boris Johnson ha annunciato che è confermata la data del 19 luglio come giorno finale delle ...

Advertising

fiamma1990 : Caro Tg1 non è Kate Middleton è la Duchessa di Cambridge ??????? - VanityFairIt : Eh sì, è entrata in contatto con una persona poi risultata positiva al Coronavirus @RoyalFamily - cocoa_key : RT @vogue_italia: Un altro look impeccabile di Kate da copiare ???? - DMastromattei : Kate Middleton in isolamento, 'contatto con un positivo Covid': mistero sull'identità della persona – Libero Quotid… - PasqualeMarro : #PaolaTurani l’anello da favola è quello di #KateMiddleton -

Ultime Notizie dalla rete : Kate Middleton Gran Bretagna, fine restrizioni Covid dal 19 luglio. L'annuncio di Johnson Kate Middleton in isolamento dopo contatto con positivo La fine delle restrizioni comporterà che le mascherine saranno indossate su base volontaria, ad eccezione degli ospedali e strutture sanitarie ...

Kate Middleton in isolamento dopo Wimbledon: si teme il Covid Kate Middleton è finita in isolamento e in via precauzionale. La moglie del principe William è stata a contatto con diversi positivi. La paura del Covid - 19 non risparmia nessuno tantomeno i membri ...

Kate Middleton in isolamento: annullati tutti gli impegni reali Vanity Fair Italia Kate Middleton è in isolamento Kate Middleton, così come il marito William, si è sottoposta all’inoculazione del vaccino dando il buon esempio al popolo britannico e facendosi portavoce del l’importanza del vaccino. Un suo portavoc ...

Kate Middleton in isolamento: ha avuto un contatto con un positivo al Covid Kate Middleton, moglie del principe William, è in isolamento dopo avere interagito con qualcuno che è successivamente risultato positivo al Covid-19. Il nome della persona affetta da Coronavirus non è ...

in isolamento dopo contatto con positivo La fine delle restrizioni comporterà che le mascherine saranno indossate su base volontaria, ad eccezione degli ospedali e strutture sanitarie ...è finita in isolamento e in via precauzionale. La moglie del principe William è stata a contatto con diversi positivi. La paura del Covid - 19 non risparmia nessuno tantomeno i membri ...Kate Middleton, così come il marito William, si è sottoposta all’inoculazione del vaccino dando il buon esempio al popolo britannico e facendosi portavoce del l’importanza del vaccino. Un suo portavoc ...Kate Middleton, moglie del principe William, è in isolamento dopo avere interagito con qualcuno che è successivamente risultato positivo al Covid-19. Il nome della persona affetta da Coronavirus non è ...