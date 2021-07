Kate Middleton in auto isolamento dopo essere entrata in contatto con un caso Covid (Di lunedì 5 luglio 2021) La moglie del principe William non ha alcun sintomo, ma è in quarantena dopo essere entrata in contatto con un caso Covid. Kate Middleton si è auto isolata, dal momento che è entrata in contatto con un caso Covid nei giorni scorsi. Il contatto dovrebbe essere avvenuto durante il torneo di tennis di Wimbledon, a L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 5 luglio 2021) La moglie del principe William non ha alcun sintomo, ma è in quarantenaincon unsi èisolata, dal momento che èincon unnei giorni scorsi. Ildovrebbeavvenuto durante il torneo di tennis di Wimbledon, a L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

SmorfiaDigitale : Kate Middleton in isolamento: annullati tutti gli impegni reali - - Italia_Notizie : Kate Middleton in isolamento dopo un contatto con un positivo al Covid - selcinosa : RT @SkyTG24: Covid Uk, Kate Middleton in isolamento: stretto contatto con positivo - zazoomblog : Covid Kate Middleton in isolamento dopo contatto con caso positivo - #Covid #Middleton #isolamento - PalaDanyela83 : Kate Middleton si sta isolando perché è stata a contatto con qualcuno col Covid. Ma con un palazzo così grande, non… -