Fratello Higuain: «Gonzalo alla Juve? Darei troppa importanza a De Laurentiis» (Di lunedì 5 luglio 2021) Torna a parlare Nicolas Higuain, Fratello agente di Gonzalo: ecco le parole al veleno su Aurelio De Laurentiis Nicolas Higuain, Fratello-agente di Gonzalo, torna a parlare del passaggio dal Napoli alla Juventus. Le sue dichiarazioni. DE Laurentiis – «Non voglio parlare di lui perché gli Darei troppa importanza. Lui non ha mantenuto la parola che mi aveva dato, in quel momento è finito tutto. Quando lui ha proposto delle cose al Napoli per aiutare a crescere, De ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Torna a parlare Nicolasagente di: ecco le parole al veleno su Aurelio DeNicolas-agente di, torna a parlare del passaggio dal Napolintus. Le sue dichiarazioni. DE– «Non voglio parlare di lui perché gli. Lui non ha mantenuto la parola che mi aveva dato, in quel momento è finito tutto. Quando lui ha proposto delle cose al Napoli per aiutare a crescere, De ...

