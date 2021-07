Federer-Sonego in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2021 (Di lunedì 5 luglio 2021) Roger Federer dovrà vedersela con Lorenzo Sonego, in occasione della sfida con in palio un pass per i quarti di finale di Wimbledon 2021. L’ex numero uno al mondo e icona tennistica svizzera tenterà di disinnescare la potenza del servizio italiano, con il torinese che proverà invece a far valere l’irruenza del suo dritto in uscita dal colpo d’inizio gioco e in risposta. Il match andrà in scena lunedì 5 luglio, come terzo dalle 14:30 italiane sul campo centrale. La diretta televisiva sarà proposta da Sky Sport (canale 201 o 205), con live streaming fruibile tramite la ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 luglio 2021) Rogerdovrà vedersela con Lorenzo, in occasione della sfida con in palio un pass per i quarti di finale di. L’ex numero uno al mondo e icona tennistica svizzera tenterà di disinnescare la potenza del servizio italiano, con il torinese che proverà invece a far valere l’irruenza del suo dritto in uscita dal colpo d’inizio gioco e in risposta. Il match andrà in scena lunedì 5 luglio, come terzo dalle 14:30 italiane sul campo centrale. Latelevisiva sarà proposta da Sky Sport (201 o 205), con livefruibile tramite la ...

Advertising

Eurosport_IT : QUESTO RAGAZZINO DI (QUASI) 40 ANNI APPRODA ALLA 2^ SETTIMANA DI WIMBLEDON ????? Solo qualche intoppo nel terzo set… - LuigiMutti : Previsione #Wimbledon2021 #Wimbledon. Per me #Federer oggi può vincere solo se fa il fenomeno e chiude in tre set.… - qnazionale : Diario da Wimbledon: Sonego, fai finta che non sia Federer…- - infoitsport : Wimbledon, Lorenzo Sonego agita i pensieri di Roger Federer - infoitsport : Sonego: 'Non vedo l'ora di affrontare Federer a Wimbledon' -