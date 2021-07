Cassano: «Lukaku non ha visto palla con Chiellini, Giorgio tra i migliori» (Di lunedì 5 luglio 2021) Antonio Cassano ha parlato di Belgio-Italia e della prestazione di Lukaku contro Chiellini: ecco le sue dichiarazioni Antonio Cassano, in live Twitch alla Bobo TV, ha parlato di Lukaku e dell’Italia di Mancini. «Lukaku ha sbagliato due gol contro l’Italia. Facile fare gol contro l’Empoli, il Bologna ecc. Giorgio, 38 anni e Lukaku non ha visto palla. Giorgio è uno dei migliori difensori che l’Italia abbia mai avuto, ha mille problemi e Lukaku ha fatto fatica a tener ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Antonioha parlato di Belgio-Italia e della prestazione dicontro: ecco le sue dichiarazioni Antonio, in live Twitch alla Bobo TV, ha parlato die dell’Italia di Mancini. «ha sbagliato due gol contro l’Italia. Facile fare gol contro l’Empoli, il Bologna ecc., 38 anni enon haè uno deidifensori che l’Italia abbia mai avuto, ha mille problemi eha fatto fatica a tener ...

