Cagliari, trentenne ucciso a coltellate dopo una lite con il coinquilino (Di lunedì 5 luglio 2021) . Un ragazzo di trent’anni è stato ucciso a coltellate questa mattina in una casa del quartiere Is Mirrionis di Cagliari dopo una lite con un coinquilino di 64 anni. L’uomo dopo il delitto è uscito in strada ed ha cominciato a girovagare senza meta fino a quando non è stato fermato dalla polizia. Un litigio per futili motivi è culminato in tragedia: è accaduto in una casa del quartiere Is Mirrionis di Cagliari. Vittima un 30enne, raggiunto da diverse coltellate inferte da un uomo di 64 anni, già arrestato dalla polizia, che abitava con ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 5 luglio 2021) . Un ragazzo di trent’anni è statoquesta mattina in una casa del quartiere Is Mirrionis diunacon undi 64 anni. L’uomoil delitto è uscito in strada ed ha cominciato a girovagare senza meta fino a quando non è stato fermato dalla polizia. Un litigio per futili motivi è culminato in tragedia: è accaduto in una casa del quartiere Is Mirrionis di. Vittima un 30enne, raggiunto da diverseinferte da un uomo di 64 anni, già arrestato dalla polizia, che abitava con ...

Advertising

UnioneSarda : #Sardegna - #Cagliari, omicidio nell’affittacamere: trentenne ucciso a coltellate, arrestato 64enne - angiuoniluigi : RT @UnioneSarda: #PrimaPagina #5luglio #Sardegna - #Cagliari, cuoco trentenne ucciso a coltellate dal coinquilino dopo una discussione. N… - UnioneSarda : #PrimaPagina #5luglio #Sardegna - #Cagliari, cuoco trentenne ucciso a coltellate dal coinquilino dopo una discussio… - Telesardegna : Cagliari. Omicidio in via delle Doline: muore un trentenne - giannettimarco : RT @fanpage: Una lite scoppiata per futili motivi è culminata in tragedia, un ragazzo di 30 anni è stato ammazzato dal coinquilino https://… -