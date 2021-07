Base sigla una partnership con Nexi e diventa cashless

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 luglio 2021) Milano, 5 lug. (Adnkronos) - Mai più contanti, ma solo bancomat carte di credito e app:Milano è il primo spazio aperto al pubblico in Italia ad abbandonare il contante, grazie ad unacon. L'hub culturale di via Bergognone, in zona Tortona a Milano, nato in un'area di proprietà del Comune di Milano si conferma così avanguardia nella digitalizzazione nel Paese. Alla presentazione dell'iniziativa, oggi al, c'era anche il sindaco di Milano Beppe Sala, che ha sottolineato come “per favorire l'innovazione a volte bisogna fare tentativi e questo arriva al momento giusto: abbiamo visto tanti sforzi per ...