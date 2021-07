Adisurc, oltre 28mila borse di studio per i giovani campani (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Partito il pagamento di acconti e saldi in favore di 28.333 studenti universitari campani beneficiari di borsa di studio, di cui 19.059 grazie alle risorse Por/Poc. Si tratta di un numero assai rilevante di studenti, cresciuto di circa 5.000 unità rispetto alla cifra dello scorso anno. “La Regione campania è ai primi posti in Italia per investimento nel diritto allo studio – ha dichiarato il presidente Vincenzo De Luca – Sin dalla scorsa legislatura abbiamo fissato tra i principali obiettivi l’aumento del fondo per il diritto allo studio, con lo scopo di assegnare la ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Partito il pagamento di acconti e saldi in favore di 28.333 studenti universitaribeneficiari di borsa di, di cui 19.059 grazie alle risorse Por/Poc. Si tratta di un numero assai rilevante di studenti, cresciuto di circa 5.000 unità rispetto alla cifra dello scorso anno. “La Regionea è ai primi posti in Italia per investimento nel diritto allo– ha dichiarato il presidente Vincenzo De Luca – Sin dalla scorsa legislatura abbiamo fissato tra i principali obiettivi l’aumento del fondo per il diritto allo, con lo scopo di assegnare la ...

