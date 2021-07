William contro Harry, l’accusa: “Ha detto che suo fratello aveva problemi di salute mentale” (Di domenica 4 luglio 2021) L’incontro tra Harry e William per la presentazione della statua dedicata alla madre Diana non sembra aver silenziato le presunte ostilità che continuerebbero a condizionare i rapporti tra i due fratelli. Non sono bastati i sorrisi e l’atteggiamento rilassato di entrambi, che in nome della madre scomparsa nel 1997 hanno vissuto in armonia il loro secondo incontro dopo lo “scisma” della Megexit, ovvero la decisione di Harry di allontanarsi dalla famiglia reale e optare per una vita “da civile” con la moglie Meghan Markle. Se nei giorni scorsi si rincorrevano voci di un sostanziale teatrino messo su dai ... Leggi su cityroma (Di domenica 4 luglio 2021) L’intraper la presentazione della statua dedicata alla madre Diana non sembra aver silenziato le presunte ostilità che continuerebbero a condizionare i rapporti tra i due fratelli. Non sono bastati i sorrisi e l’atteggiamento rilassato di entrambi, che in nome della madre scomparsa nel 1997 hanno vissuto in armonia il loro secondo indopo lo “scisma” della Megexit, ovvero la decisione didi allontanarsi dalla famiglia reale e optare per una vita “da civile” con la moglie Meghan Markle. Se nei giorni scorsi si rincorrevano voci di un sostanziale teatrino messo su dai ...

