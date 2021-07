Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 luglio 2021)DEL 4 LUGLIOORE 17:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI INIZIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO, COMPLICE L’ORARIO E I RIENTRI PRESSO LE ABITAZIONI. VEDIAMO NEL DETTAGLIO LA SITUAZIONE, PARTENDO DAL RACCORDO DOVE ABBIAMO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E APPIA. A PROPOSITO DELLA PONTINA, RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE, CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA VERSO. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA LITORANEA TRA TOR PATERNO E TORVAIANICA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. E’ ...