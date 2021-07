Ultime Notizie Roma del 04-07-2021 ore 20:10 (Di domenica 4 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio il papà operato al Policlinico Gemelli di Roma intervento programmato fa sapere la Santa Sede per una stenosi diverticolare sintomatica del colon è arrivato al policlinico Alle 15 come un paziente qualsiasi senza seguito Salvo Notizie uno stretto collaboratore di ricovero al decimo piano dell’ala dell’ospedale che ha già ospitato e ricoveri papali di Wojtyla alle 12 aveva celebrato regolarmente l’Angelus in piazza San Pietro annunciando una visita Apostolica in Slovacchia dal 12 al 15 settembre il giorno prima una messa a Budapest da Mattarella il pensiero ... Leggi su romadailynews (Di domenica 4 luglio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio il papà operato al Policlinico Gemelli diintervento programmato fa sapere la Santa Sede per una stenosi diverticolare sintomatica del colon è arrivato al policlinico Alle 15 come un paziente qualsiasi senza seguito Salvouno stretto collaboratore di ricovero al decimo piano dell’ala dell’ospedale che ha già ospitato e ricoveri papali di Wojtyla alle 12 aveva celebrato regolarmente l’Angelus in piazza San Pietro annunciando una visita Apostolica in Slovacchia dal 12 al 15 settembre il giorno prima una messa a Budapest da Mattarella il pensiero ...

Agenzia_Ansa : Sono 808 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salut… - fanpage : Un'ottima notizia. - fanpage : 'Sembra più simile ai virus dell’influenza che non al virus pandemico conosciuto all’inizio del 2020? - RedazioneDedalo : Roma - Fsi-Usae: incontro per definire il futuro del sindacato - LALAZIOMIA : Ultime Notizie Serie A: le ultime sulla cessione della Salernitana, Ronaldo rimane bianconero? -