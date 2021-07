Spinazzola, vola in Finlandia, domani l’intervento. Ecco il suo messaggio su IG (Di domenica 4 luglio 2021) Spinazzola è in partenza per la Finlandia, domani l’operazione. Ecco il messaggio su Instagram del terzino azzurroLeonardo Spinazzola è in partenza per la Finlandia, dove domani si sottoporrà ad un intervento condotto dagli specializzati Dott. Orava e Dott. Lempainen per ricostruire il tendine d’Achille del piede sinistro.Prima del decollo, il terzino azzurro ha pubblicato una foto con la famiglia e un bel messaggio su Instagram con cui ha voluto infondere positività al gruppo azzurro e ai suoi follower: «La forza del lupo è il branco. La ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 luglio 2021)è in partenza per lal’operazione.ilsu Instagram del terzino azzurroLeonardoè in partenza per la, dovesi sottoporrà ad un intervento condotto dagli specializzati Dott. Orava e Dott. Lempainen per ricostruire il tendine d’Achille del piede sinistro.Prima del decollo, il terzino azzurro ha pubblicato una foto con la famiglia e un belsu Instagram con cui ha voluto infondere positività al gruppo azzurro e ai suoi follower: «La forza del lupo è il branco. La ...

