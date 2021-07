Roma, ufficiale la cessione di Ünder al Marsiglia (Di domenica 4 luglio 2021) Roma - Ora è ufficiale, Cengiz Under lascia la Roma per giocare dalla prossima stagione nel Marsiglia: operazione da prestito con obbligo di riscatto. Questo il comunicato del club: "L'A. S. Roma S.p. ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 luglio 2021)- Ora è, Cengiz Under lascia laper giocare dalla prossima stagione nel: operazione da prestito con obbligo di riscatto. Questo il comunicato del club: "L'A. S.S.p. ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Roma | Ufficiale la cessione di #Under all'Olympique #Marsiglia: le cifre e la formula - CalcioPillole : L'esterno offensivo turco #Under passa al #Marsiglia in prestito con obbligo di riscatto condizionato - ASRunicoAmor : ??| Ufficiale: Cengiz Under non é più un giocatore della Roma. #Under è un nuovo giocatore del #Marsiglia. La socie… - gizzo97 : RT @Solano_56: E' ufficiale, Cengiz Under al Marsiglia: alla Roma 8,4mln piu 20% sulla futura rivendita - spaziocalcio : UFFICIALE: Cengiz Ünder lascia di nuovo la #Roma e va all'#OM #calciomercato #Ligue1 -