Pippo Inzaghi e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne presto genitori: lei è incinta – FOTO (Di domenica 4 luglio 2021) Buone notizie in casa di Pippo Inzaghi che diventa papà: l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è incinta Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippo Inzaghi (@PippoInzaghi) Angela Robusti e Filippo Inzaghi diventeranno presto genitori. Ad annunciarlo è stato il nuovo allenatore del Brescia ed ex Benevento che quest'anno ha L'articolo proviene da Inews.it.

glooit : Angela Robusti è incinta di Pippo Inzaghi, svelato il sesso del loro primo figlio leggi su Gloo… - andreastoolbox : Angela Robusti è incinta di Pippo Inzaghi, svelato il sesso del loro primo figlio - SerieBNewsCom : L’annuncio più bello di #Inzaghi: presto sarà papà???????? Tanti Auguri Pippo?? - ElVengadorDelF5 : RT @tempoweb: Pippo #Inzaghi diventa papà: la foto con Angela e il pancione - icallhnz : Non sono bella, non sono magra, non sono ricca, non sono particolarmente intelligente, la mia carriera universitari… -