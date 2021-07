Messi show: gol e assist. E l'Argentina è in semifinale (Di domenica 4 luglio 2021) L'ennesimo show di Lionel Messi chiude il programma dei quarti di finale di Coppa America e lancia l'Argentina in semifinale, dove affronterà una Colombia ancora inceppata offensivamente ma ... Leggi su gazzetta (Di domenica 4 luglio 2021) L'ennesimodi Lionelchiude il programma dei quarti di finale di Coppa America e lancia l'in, dove affronterà una Colombia ancora inceppata offensivamente ma ...

Advertising

ETGazzetta : Messi show: gol e assist. E l’Argentina è in semifinale #CopaAmerica - g_giuseppina : @convivioblog perchè si sono messi d'accordo??fanno solo show.. - HAKP0P : no perché i the boyz droppano più concept di quattro gruppi messi insieme come pretendete che io non sia tbzpopper… - ElGamalOmura : @SimoneAlliva Quando leggo questo articolo e poi vedo tutti i freni messi qui a una legge che è sciacquatura di pia… - infoitsport : Messi alieno, Lautaro si sblocca: show Argentina. Uruguay, ancora Cavani -